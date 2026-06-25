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25 июня, 13:31

«Не дождётесь!»: В Крыму объяснили, как украинское ЦИПсО от имени «своих» пытается сеять панику на полуострове

Крючков: В Крыму фиксируют массовые вбросы Киева с призывами уезжать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

В Крыму фиксируются массовые вбросы со стороны Украины с призывами уезжать с полуострова. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. По его словам, такие сообщения распространяются в домовых и иных чатах от имени «жён силовиков» или «родственников солдат и офицеров».

«Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать... Не дождётесь! Крымчане прекрасно всё понимают, проходил такие истории с четырнадцатого года. Энергетическая, водная, транспортная... каких блокад только не было!», — указал чиновник.

Крючков призвал крымчан при обнаружении подозрительных сообщений сразу удалять их и блокировать отправителя.

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Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предупредил о возможной провокации ВСУ в Крыму. По его словам, не так давно командование украинской армии сняло с фронта подразделения морпехов. На текущий момент их могут готовить в тылу для проведения десантной операции с использованием катеров.

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Матвей Константинов
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