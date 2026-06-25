Дерзкая акула стащила половину улова прямо с крючка приморского рыбака и требовала добавки
В Приморье акула откусила полтунца у рыбака и кружила возле лодки
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Рыболов из Приморья столкнулся с неожиданным конкурентом в открытом море. Акула атаковала пойманного тунца и лишила мужчину значительной части трофея. Кадры инцидента опубликовал телеграм-канал Svodka25.
Приморскому рыбаку пришлось делиться уловом с акулой. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
На видео запечатлён крупный тунец, у которого откушен хвост. Автор съёмки поясняет, что это дело зубов хищницы, и показывает саму виновницу происшествия, которая принялась нарезать круги вокруг лодки в надежде на продолжение банкета.
К слову, тунцы и сами — те ещё бандиты. На днях Life.ru рассказывал, как во Владивостоке рыбаки столкнулись с нашествием этих морских обитателей, которые подходят почти вплотную к берегу и объедают улов прямо во время подъёма снастей. Отдельные особи достигают веса около 200 килограммов, и привычная рыбалка всё чаще превращается в борьбу с морскими гигантами.
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