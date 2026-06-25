«Стоят в очереди на ответные удары»: G7 предупредили о последствиях за атаки ВСУ на Крым
Депутат Колесник: Страны G7 напрямую участвуют в операциях против Крыма
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Член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что страны «Большой семёрки» уже напрямую вовлечены в конфликт на стороне Украины. По его словам, западные специалисты обслуживают ракетные комплексы, которые наносят удары по Крыму.
Парламентарий подчеркнул, что Киев давно утратил самостоятельность и постоянно ждёт одобрения от кураторов. Он назвал смешными речи Зеленского о неких «сигналах», которые тот надеется получить от G7.
Колесник в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что Москва пока сдерживает эмоции и не отвечает напрямую, но «всему своё время». Европейские страны, по его оценке, уже стоят в очереди на ответные удары, и любые сигналы для Киева могут обернуться аварийными для самих стран Запада.
А ранее в России раскрыли планы Украины по масштабной провокации в Крыму. По словам военного специалиста, ВСУ могут готовить крупную провокацию у берегов полуострова под видом десантной операции. Речь может идти не о попытке захвата Крыма, а о демонстративной операции, рассчитанной на нанесение ущерба и информационный эффект.
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