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25 июня, 13:46

Роналдиньо лично зарядил бразильцев на победу во встрече с шотландцами на ЧМ-2026

Роналдиньо тепло проводил сборную Бразилии на матч с Шотландией на ЧМ-2026

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ronaldinho

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ronaldinho

Легендарный Роналдиньо приехал на стадион, чтобы поддержать национальную команду перед матчем с Шотландией. Видео спортсмен опубликовал у себя в социальной сети.

Роналдиньо провожает бразильских игроков на игру с Шотландией. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ronaldinho

На кадрах видно, как тепло спортсмен общается с действующими игроками. Особенно душевной получилась встреча с Неймаром и главным тренером Карло Анчелотти.

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Напутствие Роналдиньо явно пошло на пользу. Сборная Бразилии разгромила Шотландию со счётом 3:0 в матче группы С в Майами. Дубль оформил Винисиус Жуниор, ещё один мяч забил Матеус Кунья. Неймар впервые с 2023 года вышел на поле в футболке национальной команды, появившись на 76-й минуте.

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Юрий Лысенко
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