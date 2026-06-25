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25 июня, 13:55

«Всё хорошо»: Карпов из «Глухаря» ничего не слышал о своей глухоте

Актёр Владислав Котлярский счёл преувеличенными сообщения о потере слуха

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Сообщения о потере слуха оказались сильно преувеличены, заявил актёр Владислав Котлярский, комментируя появившиеся в СМИ новости о состоянии своего здоровья. Звезда сериалов «Глухарь» и «Карпов» отметил, что об этом заговорили сразу после его визита в медицинское учреждение.

Однако речь идёт не об экстренном лечении и не о серьёзном диагнозе, а об обычной плановой процедуре. В беседе с NEWS.ru артист явно дал понять, что оснований для тревожных выводов о его состоянии нет.

«Всё хорошо. <...> Кто-то в поликлинике сливает информацию, когда приходишь на обычную медицинскую процедуру», — возмутился Котлярский.

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Напомним, ранее появилась информация, будто бы Владислав Котлярский на время лишился способности слышать. Сообщалось, что причиной недуга стали банальные серные пробки.

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Борис Эльфанд
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