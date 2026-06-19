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19 июня, 09:00

Отит из-за одной капли: Как избежать воспаления после попадания воды в ухо

Врач Маневич: Вода в ухе опасна из-за риска отита и размножения бактерий

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Попадание воды в ухо после купания обычно неопасно, но в некоторых случаях может привести к воспалению, особенно летом, когда люди чаще плавают в разных водоёмах, предупредил врач-оториноларинголог Игорь Маневич. По его словам, влага в слуховом проходе создаёт условия для размножения бактерий и грибков, что может вызвать наружный отит.

Наибольший риск возникает в стоячих водоёмах, плохо очищенных бассейнах и тёплой воде, где микроорганизмы размножаются активнее. Морская вода считается более безопасной, но и она не исключает вероятность воспаления. Дополнительным фактором становится вымывание защитного слоя ушной серы.

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Для профилактики достаточно аккуратно удалить воду после купания и не использовать ватные палочки, которые могут травмировать слуховой проход. К тревожным симптомам относятся боль, зуд, чувство заложенности, снижение слуха и выделения из уха. Если они сохраняются более 1–2 дней, нужно обратиться к врачу.

«Лечение зависит от формы и тяжести воспаления. Чаще всего назначают ушные капли с противовоспалительным и антисептическим действием, иногда — антибиотики», — отметил ЛОР в интервью РИАМО.

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Кстати, ушные фитосвечи могут повредить барабанную перепонку и привести к частичной или полной глухоте. Ещё одной опасностью является образование восковых масс в слуховом проходе, которые превращаются в плотные «лепёшки».

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Борис Эльфанд
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