ФСИН показала макет исправительного центра со спортплощадкой и сквером

Федеральная служба исполнения наказаний России представила на Петербургском международном юридическом форуме модель быстровозводимого исправительного центра для осуждённых к принудительным работам. Типовой проект рассчитан на 200 человек и включает общежитие для проживания, спортивную площадку, прогулочные зоны со скамейками, сквер с газонами и парковку.

Макет колонии от ФСИН. Видео © Telegram / Росконгресс. Директ

Также предусмотрены технические объекты, включая дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию, а для нарушителей режима — отдельный двор для прогулок. В ФСИН отметили, что сквер и спортплощадки являются необязательными элементами, тогда как требования к жилым помещениям строго регламентированы нормативами Минстроя.

По словам представителя ведомства, модульная конструкция позволяет быстро возводить такие центры и при необходимости переносить их на другие площадки. Проект направлен в регионы как рекомендательная модель и может использоваться, в том числе, при участии бизнеса. В ФСИН добавили, что значительная часть подобных центров уже создаётся с участием коммерческих структур, поскольку осуждённые на принудительные работы считаются дисциплинированной рабочей силой.

Ранее представители ФСИН рассказали, что средняя зарплата осуждённых к принудительным работам в первом квартале 2026 года составила 43,5 тысячи рублей. Год назад, в первом квартале 2025-го, было 37,5 тысяч — рост почти на 16%.