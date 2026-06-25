На стендапера Александра Долгополова* завели уголовное дело
Александр Долгополов*. Фото © Telegram / Глаза в корзине
В отношении комика Александра Долгополова* возбуждено уголовное дело за высказывание, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Поводом стало его выступление, в котором юморист принизил подвиг защитников Отечества, сообщает «Рен-ТВ».
Стендаперу грозит до пяти лет лишения свободы по статье о неуважении к памяти защитников Отечества. Как стало известно, материалы проверки поступили в Следственный комитет, где было принято решение о возбуждении дела.
Напомним, Долгополова* призвали осудить по статье о реабилитации нацизма, сообщили в прокуратуре. Он известен абсурдным юмором и острыми выступлениями на социальные и политические темы. Стендапер живёт в ФРГ и продолжает давать концерты. В 2022 году он заявил, что отказывается от мужской идентичности, так как «задолбался быть мужиком», и чувствует себя небинарной** персоной.
*Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ;
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