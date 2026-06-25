Во время боёв на Донбассе военнослужащие ВСУ использовали младенцев как живой щит, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В ходе сессии «Права человека как оружие: когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество» на Петербургском международном юридическом форуме она призналась, что лично видела преступления Киева.

«Я как мама никогда не забуду люлечки, которые оставляли, выбрасывая младенцев на улицу. А почему выбрасывали? Потому что они крали детей, младенцев, чтобы пройти там, где были наши солдаты, а потом выбрасывали, оставляли этих детей. Их забирали мирные жители Донбасса», — сказала Лантратова.

По словам федерального омбудсмена, с 2014 года из-за действий Киева пострадало более 40 тысяч мирных жителей Донбасса, 12 тысяч из которых погибли. Пока власти Незалежной с высоких трибун заявляют о «правах человека» в республике, ВСУ уничтожают обычных людей.

Ранее Яна Лантратова рассказала о случаях жестокого обращения военнослужащих ВСУ с мирными жителями временно оккупированных территорий. По её словам, противник в том числе клеймил людей раскалёнными тризубами.