23-летней тиктокерше грозит расстрел в Дубае за убийство поклонника из Сети

В Дубае следствие предъявило обвинение в предумышленном убийстве 23-летней британской блогерше Брук Джордж. Об этом сообщает The Times. Сейчас девушка, у которой около 100 тысяч подписчиков в TikTok, находится под стражей в тюрьме Бур-Дубай.

Речь идёт об убийстве британского гражданина, с которым она познакомилась через интернет. По версии, изложенной в материалах дела, между ними произошёл конфликт во время её поездок в Дубай. В ходе одной из ссор, как утверждает сама обвиняемая, она нанесла мужчине ножевые ранения, после чего он скончался. Подозревая заявила, что защищалась, так как ухажёр систематически избивал её.

Задержали блогершу во время попытки покинуть страну, однако информация об аресте стала публичной позже. В британском МИД заявили, что следят за развитием дела и поддерживают контакт с местными властями.

Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Гронинген расследуют убийство супружеской пары и их собаки. В преступлении подозревают 15-летнюю дочь погибших. Тела 53-летних мужчины и женщины были обнаружены с ножевыми ранениями в их доме. Вместе с хозяевами погибла и собака. После произошедшего подросток сделала фотографии внутри жилища и отправила их своим знакомым через мессенджер.