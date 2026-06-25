Глава СПЧ Фадеев заявил об отсутствии связи между абортами и демографией

Аборты и демографическая ситуация не имеют прямой связи. С таким утверждением выступил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев на Петербургском международном юридическом форуме, комментируя дискуссии участников о начале жизни человека.

«Аборты и демография — это вообще не связанные вещи. Ну давайте не будем. В Польше запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем у нас, — 1,1 ребёнка на женщину», — сказал Фадеев.

Он также напомнил, что в России не планируется вводить запрет на аборты, и призвал сосредоточиться на вопросах, по которым в обществе уже есть консенсус, например, на регулировании «посмертного ЭКО» — зачатия ребёнка от умершего мужчины.

На фоне дискуссий о моральной стороне прерывания беременности и практике отказа от абортов в частных клиниках (более 800 медучреждений по стране) Фадеев подчеркнул, что законодательных инициатив по криминализации этой процедуры нет. Ранее в 20 регионах ввели штрафы за склонение к аборту, но сам доступ к услуге сохраняется.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году более 46 тысяч российских женщин, стоявших перед репродуктивным выбором, отказались от прерывания беременности после консультаций с врачами, что позволило сохранить эти беременности. Он также отметил, что благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий за тот же период родилось свыше 32 тысяч детей.