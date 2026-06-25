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25 июня, 14:02

В Японии уборщица обнаружила человеческие останки в шкафу квартиры

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В японском городе Ибараки сотрудница клининговой компании обнаружила в шкафу человеческие останки. Об этом сообщает The Tokyo Reporter.

Женщину наняли для уборки квартиры на первом этаже двухэтажного жилого дома в районе Касуга. Открыв один из шкафов, она увидела тело и вызвала экстренные службы.

Прибывшие полицейские подтвердили находку. По предварительным данным, голова погибшего была полностью скелетирована, а одежда практически разрушилась.

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Из-за сильного разложения специалисты пока не смогли установить пол и возраст человека. Видимых следов внешних травм при первичном осмотре не обнаружили.

Входная дверь квартиры оказалась заперта. При этом официальный арендатор жилья уже умер. Следователи предполагают, что найденные останки принадлежат другому человеку. Его личность и обстоятельства смерти устанавливаются.

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Алексей Берковиц
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