Названы ключевые участники II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

На официальном сайте II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» опубликованы ключевые участники деловой программы. Мероприятие пройдёт 9–10 июля в Центре международной торговли в Москве, организаторами выступают Правительство РФ и Фонд Росконгресс.

Модераторами сессий станут вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, глава Минцифры Максут Шадаев, а также руководители ФМБА и Роспотребнадзора, глава Мордовии, аудитор Счётной палаты, директор МНОИ МГУ и народный артист Владимир Машков. Деловая программа разделена на шесть блоков, включая охрану здоровья, механизмы старения, связь искусства с медициной, региональные практики и питание.

Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос отметила, что увеличение продолжительности активной жизни требует комплексного подхода, объединяющего здравоохранение, науку, образование, культуру и социальную политику.

«Сегодня здоровое долголетие становится важным ориентиром для развития всех сфер, которые влияют на качество жизни человека», — подчеркнула она.

В этом году на форуме впервые выделен отдельный блок, посвящённый региональным практикам и вовлечению субъектов РФ в работу по увеличению продолжительности здоровой жизни. По словам Кривонос, только объединив усилия государства и гражданского общества, можно сделать активное долголетие доступной нормой для миллионов людей. В программе — лекция по биологии старения, дискуссии об ИИ в медицине, мастер-класс «Тарелка долголетия», спектакль театра «Современник» и сессии о продвижении принципов здорового образа жизни.

Ранее в координационном центре Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Красноярске 21–23 октября. Встречу провёл Чернышенко, в ней участвовали советник президента Антон Кобяков, министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв, а также губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На заседании обсудили подготовку к форуму.