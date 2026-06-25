«‎Меня поят наркотиками»: В Таиланде нашли россиянина, пропавшего после жуткого смс

Россиянин Сергей Брешенков, которого российские волонтёры разыскивали в Таиланде как возможного пленника колл-центра в Мьянме, 24 июня вылетел на родину. Об этом РИА «Новости» сообщили в иммиграционной полиции королевства.

Самолёт с Брешенковым вылетел из аэропорта Пхукета в Москву утром 24 июня. Молодой человек, недавний выпускник вуза, оказался в центре поисков после того, как отправил своей девушке в Россию тревожное SMS-сообщение. В нём говорилось, что у него изъяли вещи, насильно дают наркотики.

«Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я», — писал 21-летний турист.

Родные и друзья забили тревогу, предположив, что Брешенков мог попасть в ловушку мошенников, предлагавших «высокооплачиваемую работу в Юго-Восточной Азии», а затем оказаться в одном из колл-центров на территории Мьянмы. Обстоятельства его освобождения и состояние здоровья не раскрываются.

Ранее россиянин Максим Павлов, которого в течение недели разыскивали знакомые и волонтёры в Бангкоке, вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке. Как выяснилось, он приехал из Паттайи в столицу на пару дней для встречи с друзьями, но из-за хронических проблем со сном, из-за которых он спит всего по несколько часов в сутки, его планы нарушились, и после того, как он опоздал на обратный автобус, он решил остаться в Бангкоке, гулял по городу и остановился у друзей, не предупредив родственников, что и стало причиной масштабных поисков.