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25 июня, 14:06

Цепное ДТП под Таманью: после столкновения шести машин загорелся кроссовер

Шесть автомобилей столкнулись на трассе Новороссийск — Керчь

Обложка © Полиция Кубани / MAX

Обложка © Полиция Кубани / MAX

Шесть автомобилей попали в аварию на трассе Новороссийск — Керчь возле станицы Тамань. Один из автомобилей после столкновения загорелся.

По предварительным данным полиции, 51-летний водитель Honda Pilot не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Chery Tiggo.

От удара кроссовер отбросило на ехавший впереди Renault Megane. Затем в цепное ДТП попали ещё три автомобиля.

После столкновения Chery Tiggo загорелся. Находившиеся в машине 25-летний водитель и его 20-летняя пассажирка получили ожоги.

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Темрюка. Полиция Кубани проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

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Алексей Берковиц
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