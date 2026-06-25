Цепное ДТП под Таманью: после столкновения шести машин загорелся кроссовер
Шесть автомобилей столкнулись на трассе Новороссийск — Керчь
Обложка © Полиция Кубани / MAX
Шесть автомобилей попали в аварию на трассе Новороссийск — Керчь возле станицы Тамань. Один из автомобилей после столкновения загорелся.
По предварительным данным полиции, 51-летний водитель Honda Pilot не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Chery Tiggo.
От удара кроссовер отбросило на ехавший впереди Renault Megane. Затем в цепное ДТП попали ещё три автомобиля.
После столкновения Chery Tiggo загорелся. Находившиеся в машине 25-летний водитель и его 20-летняя пассажирка получили ожоги.
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Темрюка. Полиция Кубани проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.
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