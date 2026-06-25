«Я проиграл»: стилист Бузовой признался в тяжёлой болезни и эмоциональном выгорании

Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен рассказал, что уже несколько лет борется с неизлечимым заболеванием. При этом конкретный диагноз он не назвал. В видеообращении у себя в соцсетях 26-летний специалист признался, что впервые решил настолько откровенно рассказать подписчикам о своём состоянии.

«Но у меня есть болезнь, она неизлечима. Я пытаюсь увести её в ремиссию уже не первый год вместе с врачами», — сказал Карстен.

По его словам, к переживаниям из-за здоровья добавились усталость от работы, постоянного сравнения себя с другими и критики в соцсетях. Стилиста, как он утверждает, регулярно обсуждают из-за его внешности, одежды и профессиональных решений.

Карстен отметил, что много лет последовательно строит карьеру, но в последнее время всё чаще чувствует, что поставленные цели остаются недостижимыми.

«Сегодня я чувствую себя таким никчёмным, что впервые решил обратиться к вам за советом или просто вылить это», — признался он.

Ольга Бузова публично поддержала стилиста. Она назвала его состояние временным и написала, что счастлива работать вместе с ним. Карстен сотрудничает с российскими артистами и известен как один из стилистов Бузовой. Ранее он навещал певицу в больнице после травмы колена.