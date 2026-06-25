Анализ ДНК рассказал о тайне смерти двух Медичей, болезнь «гуляет» по миру и сейчас

Американские и итальянские исследователи выделили ДНК патогенов из останков двух представителей знаменитого рода Медичи, правившего Флоренцией на протяжении трёх веков, и подтвердили, что они скончались от малярии. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале iScience.

Речь идёт о великом герцоге Тосканы Франческо I и кардинале Джованни Медичи, живших в XVI веке. Анализ показал наличие в их останках ДНК малярийного паразита Plasmodium falciparum. Учёные отмечают, что исторические источники ранее также указывали на симптомы, похожие на малярию, однако прямых подтверждений не было.

Останки были достаточно хорошо сохранены благодаря условиям захоронения, что позволило провести секвенирование древней ДНК. Авторы работы подчёркивают, что это одно из наиболее ранних подтверждённых генетических свидетельств малярии в Европе для эпохи позднего Средневековья и Ренессанса.

Ранее древнейшие подтверждённые случаи заболевания фиксировались по более ранним археологическим находкам, однако учёные предполагают, что инфекция была распространена в Европе значительно раньше.

Ранее в польской деревне Пень археологи обнаружили на кладбище XVII века необычные захоронения людей, которых при жизни могли бояться или отвергать. У останков нашли серпы на шее, замки на ногах, камни на телах и у черепов — так, по мнению исследователей, пытались «удержать» тех, кого считали вампирами.