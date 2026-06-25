Коломойский* заочно приговорён в России к 12 годам за хищение нефти на ₽10 млрд

Альметьевский городской суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Осуждённые находятся за пределами РФ.

«[Игорь] Коломойский*, [Александр] Ярославский, [Геннадий] Боголюбов и [Павел] Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

На данный момент все обвиняемые находятся в международном розыске. В 2006–2007 годах они создали преступное сообщество и через посредника организовали поставку на Украину 858,6 тысячи тонн нефти, принадлежавшей российской компании. Добычу похитили, ущерб превысил 10 миллиардов рублей.

Ранее СБУ и Офис генпрокурора Украины объявили новые подозрения экс-владельцу банка Игорю Коломойскому* в мошенническом завладении более 100 млн гривен. По версии следствия, в 2014 году олигарх и связанные с ним лица организовали схему: подконтрольные предприятия брали кредиты без реальной цели и обеспечения, затем деньги переводили через цепочку юрлиц и физлиц, маскируя их движение.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.