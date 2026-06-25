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25 июня, 15:42

Су-34 уничтожил переправу через Северский Донец в районе Маяков в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили ряд военных объектов в зоне проведения СВО. Среди них — насыпная переправа через реку Северский Донец в районе Маяков в ДНР, сообщило Минобороны. Удар наносился авиабомбой ФАБ-1500. Были о «уток» и другие цели.

«В интересах группировки войск «Запад» нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в районе населённого пункта Щурово; в районе западной части Красного Лимана — удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ–500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха», — говорится в сообщении. Объективный контроль показал, что все цели были уничтожены.

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Ранее российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по автозаправочным станциям в Николаевской области. Известно, что они использовались в интересах ВСУ. Минобороны показывало эффектное видео с моментом атаки.

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Матвей Константинов
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