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25 июня, 14:40

СК возбудил дело против журналиста «Медузы»* Владислава Горина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorinvl

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorinvl

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста «Медузы»* Владислава Горина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Владислава Горина», — говорится в сообщении.

Журналист подозревается по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Следственные действия продолжаются.

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Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко** по подозрению в уклонении от обязанностей иноагента. Ему вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, расследование ведёт Останкинский межрайонный следственный отдел. Журналист ранее был включён в список террористов и экстремистов.

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* Издание внесено в список нежелательных организаций в РФ и признано СМИ-иностранным агентом.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов

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Александра Мышляева
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