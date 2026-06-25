СК возбудил дело против журналиста «Медузы»* Владислава Горина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста «Медузы»* Владислава Горина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Владислава Горина», — говорится в сообщении.

Журналист подозревается по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко** по подозрению в уклонении от обязанностей иноагента. Ему вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, расследование ведёт Останкинский межрайонный следственный отдел. Журналист ранее был включён в список террористов и экстремистов.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.