Вытаскивали из постелей: Немецкий спецназ нагрянул в «Украинский дом» в Гамбурге из-за афер с выплатами

Немецкая полиция провела масштабную облаву в престижном районе Гамбурга Винтерхуде. Силовики нагрянули в центр размещения беженцев, включая так называемый «Украинский дом». Об этом сообщает газета Bild.

Поводом для операции стали подозрения в массовом мошенничестве с государственными пособиями. Два полицейских отряда численностью по сто человек, включая кинологов с собаками, взяли здание штурмом. Все входы были перекрыты, жильцов поднимали прямо из постелей.

Издание отмечает, что рейд стал следствием решений весенней конференции министров внутренних дел ФРГ. Власти фиксируют резкий рост числа мигрантов, которые ложно выдают себя за украинских беженцев. Это позволяет им ускоренно получать выплаты и крышу над головой.

Схемы обмана включают фиктивное трудоустройство или регистрацию в заброшенных строениях. Всё делается исключительно ради получения денег от немецких налогоплательщиков.

В операции участвовали сотрудники отдела по выплате семейных пособий федерального агентства по труду. Чиновники на месте сверяли списки проживающих. По данным издания, у правоохранителей уже есть точные сведения о ста пятидесяти подозрительных случаях. Расследование продолжается.

На днях стало известно, что ущерб, нанесённый немецкой розничной торговле кражами, по итогам 2025 года достиг исторического максимума, превысив 4,3 миллиарда евро. Показатель растёт четвёртый год подряд. Основная часть потерь — около трёх миллиардов — приходится на покупателей, причём треть этой суммы связывают с организованной преступностью. Ещё 910 миллионов украли сотрудники магазинов, 370 миллионов — работники поставщиков и сервисных служб.