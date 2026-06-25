Рыбные санкции под угрозой: В ЕС блокируют запрет на импорт из России

Четыре страны Евросоюза возражают против включения в новый пакет антироссийских санкций запрета на импорт рыбы из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Порядка четырёх государств ЕС по-прежнему возражают против предлагаемого запрета на импорт российской рыбы», — приводит издание данные дипломатов.

Инициатива о полном запрете на ввоз трески и других видов рыбной продукции ранее была озвучена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако, по данным издания, крупнейшие импортёры российской рыбы — Германия, Франция, Нидерланды и Польша — пока не готовы поддержать эту меру.

Один из дипломатов пояснил, что страны колеблются из-за возможного удара по собственным рынкам труда. Поскольку обсуждения проходят в закрытом режиме, официальные названия государств, выступающих против эмбарго, не раскрываются. Окончательное решение по новому пакету санкций ещё не принято.

Ранее издание Berliner Zeitung предупредило, что возможный отказ ЕС от российской рыбы станет серьёзным ударом для экономики Германии. С 2021 года объём поставок из РФ вырос почти втрое, и по итогам 2025 года на ФРГ пришлось около 40% всего импорта российской рыбы в ЕС. Авторы подчеркнули, что больше всего пострадают немецкие компании, которые стали крупнейшими покупателями, однако решение ещё не принято и требует согласования всех 27 стран-участниц.