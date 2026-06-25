Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 15:07

Рыбные санкции под угрозой: В ЕС блокируют запрет на импорт из России

EUobserver: Четыре страны ЕС выступают против санкций на импорт рыбы из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Четыре страны Евросоюза возражают против включения в новый пакет антироссийских санкций запрета на импорт рыбы из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Порядка четырёх государств ЕС по-прежнему возражают против предлагаемого запрета на импорт российской рыбы», — приводит издание данные дипломатов.

Инициатива о полном запрете на ввоз трески и других видов рыбной продукции ранее была озвучена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако, по данным издания, крупнейшие импортёры российской рыбы — Германия, Франция, Нидерланды и Польша — пока не готовы поддержать эту меру.

Один из дипломатов пояснил, что страны колеблются из-за возможного удара по собственным рынкам труда. Поскольку обсуждения проходят в закрытом режиме, официальные названия государств, выступающих против эмбарго, не раскрываются. Окончательное решение по новому пакету санкций ещё не принято.

Россельхознадзор заменил импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции
Россельхознадзор заменил импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции

Ранее издание Berliner Zeitung предупредило, что возможный отказ ЕС от российской рыбы станет серьёзным ударом для экономики Германии. С 2021 года объём поставок из РФ вырос почти втрое, и по итогам 2025 года на ФРГ пришлось около 40% всего импорта российской рыбы в ЕС. Авторы подчеркнули, что больше всего пострадают немецкие компании, которые стали крупнейшими покупателями, однако решение ещё не принято и требует согласования всех 27 стран-участниц.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Франция
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar