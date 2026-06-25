В шести аэропортах России введены ограничения на приём и выпуск рейсов
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Сразу в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов, сообщила Росавиация. Это коснулась воздушных гаваней Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Пензы и Саратова.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Пассажиров просят следить за рейсами и уточнять информацию у авиакомпаний.
Ранее в Шереметьеве у двух пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с разницей в полчаса отказали двигатели. Первый борт с 79 пассажирами готовился к вылету в Казань, но при рулении почувствовал сильную вибрацию двигателя и вернулся на стоянку. Через 35 минут второй самолёт, прилетевший из Нижнего Новгорода, после посадки также получил сигнал о высокой вибрации двигателя. Экипаж отключил его.
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