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25 июня, 15:10

В шести аэропортах России введены ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сразу в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов, сообщила Росавиация. Это коснулась воздушных гаваней Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Пензы и Саратова.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Пассажиров просят следить за рейсами и уточнять информацию у авиакомпаний.

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Ранее в Шереметьеве у двух пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с разницей в полчаса отказали двигатели. Первый борт с 79 пассажирами готовился к вылету в Казань, но при рулении почувствовал сильную вибрацию двигателя и вернулся на стоянку. Через 35 минут второй самолёт, прилетевший из Нижнего Новгорода, после посадки также получил сигнал о высокой вибрации двигателя. Экипаж отключил его.

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Наталья Афонина
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