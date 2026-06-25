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Регион
25 июня, 15:12

Дуэль в заброшенной школе под Махачкалой привела к трагедии

Один человек погиб и один ранен в перестрелке в дагестанском посёлке Тарки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стрельба со смертельным исходом произошла в посёлке Тарки. Как выяснил SHOT, конфликт между двумя местными жителями вспыхнул прямо на территории бывшей школы.

Один из участников ссоры применил травматический пистолет. Выстрелами он ранил 21-летнего оппонента. После этого разборки в бывшем учебном заведении прекратились, но только чтобы продолжиться в другом месте.

Финал оказался трагическим. Зачинщик перестрелки был госпитализирован с травмами. Его жертва скончалась на месте от полученных ран.

Чуть позже в деле появился второй фигурант — оперативники задержали подельника подозреваемого. Сейчас их действиям даётся правовая оценка сразу по трём статьям Уголовного кодекса: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство с применением оружия».

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Похожий случай недавно произошёл на Филиппинах: в школе города Таклобан подросток устроил стрельбу, в результате которой три человека погибли и пятеро получили ранения. Одного из нападавших задержали — он несовершеннолетний и ранее уже имел проблемы с законом. Второй стрелявший пока скрывается, его разыскивает полиция. Пострадавшие госпитализированы, личности жертв не разглашаются.

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Юрий Лысенко
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