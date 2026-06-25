Дачникам объяснили, как не поссориться с соседями из-за шума летом

Лето на даче — время отдыха, но вопросы шума становятся особенно актуальными. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT напомнил, что единых для всей страны правил не существует — каждый регион устанавливает их самостоятельно.

Ограничения не зависят от светового дня: ранний рассвет или поздний закат не дают права нарушать покой. Например, в Подмосковье в будни тишину соблюдают с 21:00 до 08:00, в выходные — с 22:00 до 10:00, плюс дневной перерыв с 13:00 до 15:00. Общие санитарные нормы также требуют ночной тишины за пределами жилых зон.

Уточнить часы для своего посёлка можно на сайте местной администрации или региональных порталах госуслуг. Полезно заглянуть и в устав садового товарищества. Однако главное, по мнению собеседника, — добрососедские отношения. Если шум мешает, лучше спокойно объяснить ситуацию, возможно, человек даже не догадывается о неудобстве.

В случае конфликтов эксперт советует обращаться к председателю СНТ. Он может разместить памятку на стенде или в общем чате, чтобы все знали, когда стоит приглушить звук.

А ранее россиянам назвали часы, когда можно шуметь газонокосилкой. По словам специалиста, в Москве косить траву разрешено с 07:00 до 23:00. В Подмосковье правила жёстче: ночной запрет длится с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные.