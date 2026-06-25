Пожизненное для извращенцев и защита от сниффинга: СК готовит новые меры для безопасности детей

Следственный комитет России намерен усилить защиту несовершеннолетних. Ведомство предлагает серьёзно ужесточить наказание за целый ряд преступлений против детей. Инициативы озвучил советник главы СК РФ Александр Фёдоров на Петербургском международном юридическом форуме.

Представитель ведомства перечислил наиболее важные направления законотворческой работы. В первую очередь речь идёт о мерах против сексуального насилия. Предлагается усилить ответственность за получение интимных услуг от подростка и использование детей для изготовления порнографии.

Планируется ввести запрет на незаконное распространение сведений о несовершеннолетних потерпевших. Особым пунктом стоит появление отягчающего обстоятельства для злодеяний, совершённых в отношении ребёнка теми, кто должен его защищать: родителями, педагогами, медиками или соцработниками.

Кроме того, СК уделяет внимание новым угрозам. Среди инициатив — криминализация склонения к суицидальному поведению и противодействие сниффингу — опасной форме токсикомании. Все эти предложения либо уже реализуются, либо находятся в стадии активной проработки.

СК уделяет большое внимание преступлениям против детей. Так, недавно в соцсетях появились сообщения о грубых нарушениях прав несовершеннолетних в детском доме города Белово Кемеровской области. Автор публикации утверждает, что воспитанников ограничивают в еде, запугивают уголовным преследованием и отбирают личные вещи. По его словам, директор систематически позволяет себе нецензурную брань и рукоприкладство. В комментариях местные жители приводят ещё более шокирующий случай — одного из детей якобы намеренно морили голодом. Следком начал проверку, председатель комитета Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.