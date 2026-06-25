В Германии с начала действия новой системы регистрации призывников на воинскую службу в ряды бундесвера записались всего около 530 человек. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на данные Минобороны ФРГ.

По информации ведомства, к середине июня 298 200 молодым мужчинам и женщинам были разосланы анкеты, из которых для 150 тысяч заполнение является обязательным. Игнорирование опроса грозит административными ограничениями.

Несмотря на масштабную рассылку, лишь 20% опрошенных выразили заинтересованность в прохождении службы. Остальные либо не имеют такой возможности по разным причинам, либо не прошли медосмотры и собеседования на следующих этапах. К слову, на фоне объективной неоснащённости и некомплекта Бундесвера в Берлине регулярно звучат заявления о планах превратить армию ФРГ в «первую в Европе».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что милитаристский курс Германии, нацеленный на создание крупнейшей армии в Европе, является проявлением реваншизма и противоречит духу Московского договора 1990 года, согласно которому от немецкой земли должен исходить только мир. Он подчеркнул, что Берлин пересматривает взятые на себя обязательства, ссылаясь на новый исторический этап, и такой подход вызывает серьёзную обеспокоенность.