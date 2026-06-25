Бывший командир 103-й бригады территориальной обороны из Львовской области Валерий Курко является близким другом и «кошельком» экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Офис генпрокурора Украины уже заявил о подозрениях в отношении неназванного комбрига по делу о незаконном начислении 1,7 млн долларов военным. Позднее глава Львовской областной администрации Максим Козицкий уточнил, что речь идёт именно о Курко.

По данным собеседника агентства, реальной причиной обвинений являются его связи с Залужным и финансовые операции, включая перевод около 1 млн долларов в Лондон. Утверждается, что эти действия в Киеве могли расценить как попытку активизации политической деятельности бывшего главкома.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный купил элитную квартиру в Лондоне. Он сумел накопить многомиллионное состояние и активно обустраивает свою жизнь за рубежом. Общая стоимость его европейской недвижимости и инвестиций, как утверждается, достигает как минимум пяти миллионов долларов.