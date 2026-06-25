Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 16:30

Встреча Франции и Норвегии на ЧМ по футболу может сорваться из-за погоды

Гроза снова может повлиять на проведение матча сборной Франции

Обложка © ТАСС / алерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / алерий Шарифулин

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Норвегии может быть приостановлен или отложен из-за погодных условий. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на метеорологическую службу.

Встреча должна пройти 26 июня в Фоксборо (штат Массачусетс). Начало запланировано на 22:00 мск. Согласно последнему прогнозу, в регионе ожидаются грозы и сильный ливень.

Если в ходе игры начнётся непогода, судья будет обязан приостановить встречу до улучшения условий. В случае затяжного дождя матч могут перенести на резервную дату. При этом обе команды уже обеспечили выход в плей-офф, поэтому результат встречи не повлияет на их турнирное положение.

Определилась первая пара 1/16 финала ЧМ-2026
Определилась первая пара 1/16 финала ЧМ-2026

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Чехии завершила выступление на чемпионате мира — 2026, не сумев преодолеть групповой этап турнира. Команда Мирослава Коубека лишилась шансов на выход в плей-офф после неудачной серии матчей в группе A.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Франция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar