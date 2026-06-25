Встреча Франции и Норвегии на ЧМ по футболу может сорваться из-за погоды

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Норвегии может быть приостановлен или отложен из-за погодных условий. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на метеорологическую службу.

Встреча должна пройти 26 июня в Фоксборо (штат Массачусетс). Начало запланировано на 22:00 мск. Согласно последнему прогнозу, в регионе ожидаются грозы и сильный ливень.

Если в ходе игры начнётся непогода, судья будет обязан приостановить встречу до улучшения условий. В случае затяжного дождя матч могут перенести на резервную дату. При этом обе команды уже обеспечили выход в плей-офф, поэтому результат встречи не повлияет на их турнирное положение.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Чехии завершила выступление на чемпионате мира — 2026, не сумев преодолеть групповой этап турнира. Команда Мирослава Коубека лишилась шансов на выход в плей-офф после неудачной серии матчей в группе A.