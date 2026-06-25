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25 июня, 16:55

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

Киев зимой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Киев зимой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что перед следующей зимой стране необходимо восстановить более 10 ГВт энергетических мощностей и создать около 3 ГВт новой децентрализованной генерации.

По его словам, такие объекты будут менее уязвимы для российских ударов и смогут работать автономно. Параллельно Украина вместе с партнёрами усиливает ПВО и строит многоуровневую защиту энергетической инфраструктуры от ракет и дронов.

«Эта зима будет тяжёлой, и мы должны быть готовы», — подчеркнул Шмыгаль, отметив, что готовиться необходимо уже сейчас независимо от того, продолжится война или нет.

Украину предупредили о сложной зиме из-за дефицита мощностей энергогенерации
Украину предупредили о сложной зиме из-за дефицита мощностей энергогенерации

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что для покрытия потребностей в энергетической сфере стране не хватает более 650 миллионов евро, причём основная часть этой суммы — 295 миллионов евро — необходима на восстановление и ремонт повреждённых объектов. Он также уточнил, что на развитие распределённой генерации потребуется около 192 миллионов евро, а на аварийный резерв и закупку критического оборудования — почти 148 миллионов евро.

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Анастасия Никонорова
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