Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме
Киев зимой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что перед следующей зимой стране необходимо восстановить более 10 ГВт энергетических мощностей и создать около 3 ГВт новой децентрализованной генерации.
По его словам, такие объекты будут менее уязвимы для российских ударов и смогут работать автономно. Параллельно Украина вместе с партнёрами усиливает ПВО и строит многоуровневую защиту энергетической инфраструктуры от ракет и дронов.
«Эта зима будет тяжёлой, и мы должны быть готовы», — подчеркнул Шмыгаль, отметив, что готовиться необходимо уже сейчас независимо от того, продолжится война или нет.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что для покрытия потребностей в энергетической сфере стране не хватает более 650 миллионов евро, причём основная часть этой суммы — 295 миллионов евро — необходима на восстановление и ремонт повреждённых объектов. Он также уточнил, что на развитие распределённой генерации потребуется около 192 миллионов евро, а на аварийный резерв и закупку критического оборудования — почти 148 миллионов евро.
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