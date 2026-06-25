Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что перед следующей зимой стране необходимо восстановить более 10 ГВт энергетических мощностей и создать около 3 ГВт новой децентрализованной генерации.

По его словам, такие объекты будут менее уязвимы для российских ударов и смогут работать автономно. Параллельно Украина вместе с партнёрами усиливает ПВО и строит многоуровневую защиту энергетической инфраструктуры от ракет и дронов.

«Эта зима будет тяжёлой, и мы должны быть готовы», — подчеркнул Шмыгаль, отметив, что готовиться необходимо уже сейчас независимо от того, продолжится война или нет.