Неизвестный снаряд пробил борт грузового судна у берегов Омана

Грузовое судно подверглось обстрелу в 7,5 морской мили к юго-востоку от побережья Дахита на оманском полуострове Мусандам. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, неизвестный снаряд попал в правый борт судна, в результате чего было повреждено ходовое (капитанское) помещение — мостик. Капитан сообщил, что в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что у побережья Объединённых Арабских Эмиратов произошёл захват танкера. Инцидент случился в примерно 70 километрах к северо-востоку от эмиратского порта Фуджайра. По данным службы безопасности компании-перевозчика, неустановленные лица проникли на судно, пока оно стояло на якоре, и приказали экипажу двигаться в сторону Ирана.