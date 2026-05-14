UKMTO: Неизвестные захватили танкер у берегов ОАЭ и ведут его в сторону Ирана

У побережья Объединённых Арабских Эмиратов произошёл захват танкера. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при королевских ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент случился в примерно 70 километрах к северо-востоку от эмиратского порта Фуджайра. По данным службы безопасности компании-перевозчика, неустановленные лица проникли на судно, пока оно стояло на якоре, и приказали экипажу двигаться в сторону Ирана.

Судно взяло курс на территориальные воды Исламской Республики. Детали инцидента остаются скудными: не уточняется ни тип плавсредства, ни его флаг, ни численность экипажа. Также неизвестно, выдвигали ли захватчики какие-либо требования. UKMTO начало расследование.

Напомним, что это не первый инцидент в этом месяце — ранее сообщалось о попадании неизвестных снарядов в танкер севернее Фуджайры. Регион остаётся крайне напряжённым на фоне военного противостояния США и Ирана.