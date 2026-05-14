14 мая, 08:30

Один японский танкер из 40 прошёл через Ормузский пролив

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала, что одно японское судно из 40 успешно преодолело бокированный Ормузский пролив и теперь движется на родину. Об этом политик сообщила в соцсети Х. Предварительный срок прибытия корабля к берегам Японии — середина июня.

«Одно судно, связанное с Японией и застрявшее в Персидском заливе, 14 мая успешно прошло Ормузский пролив и эвакуировало пассажиров за пределы Персидского залива, теперь направляясь в сторону Японии. На борту корабля находятся четыре японских члена экипажа», — говорится в тексте Такаити.

По данным премьера, в Персидском заливе до сих пор остаются 39 кораблей, связанных с Японией. Их судьба пока не раскрывается. По словам японской стороны, никаких пошлин или взносов не делалось для прохождения пролива.

Силуанов: Ситуация в Ормузском проливе даст неоднозначный эффект для РФ

Как сообщалось в конце марта, Иран заявил о готовности открыть отдельный коридор для японских судов в стратегически важном Ормузском проливе. Речь идёт о возможности безопасного прохода после консультаций с Токио. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью агентству Kyodo, что Тегеран не закрывал пролив и не намерен блокировать движение полностью. По его словам, диалог с Японией уже запущен и касается судов, связанных с этой страной.

Татьяна Миссуми
