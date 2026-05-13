Силуанов: Ситуация в Ормузском проливе даст неоднозначный эффект для РФ

Ситуация вокруг Ормузского пролива и санкционное давление на Россию могут усилить риски глобальной рецессии. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке уже повлиял на нефтяной рынок.

«К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ», — указал министр.

Он отметил, что следующим ударом может стать рост цен на удобрения, а затем и на продовольствие. Особенно тяжело это отразится на странах — импортёрах энергоресурсов, а также на беднейших государствах Африки.

Для России, считает Силуанов, эффект неоднозначный: экспортная выручка и бюджетные поступления растут, но одновременно дорожает логистика и нарушаются цепочки поставок.

Глава Минфина подчеркнул, что разовые ценовые всплески не могут быть устойчивой основой для роста доходов, поскольку ситуация способна быстро измениться.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива уже отразились на мировом рынке энергоресурсов. Из-за сбоев поставок из Персидского залива глобальные запасы нефти сокращаются рекордными темпами. По оценке Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля они уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Около 60% этого снижения пришлось на сырую нефть, остальная часть — на нефтепродукты.