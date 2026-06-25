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25 июня, 17:01

Экс-сотрудник Popcorn Books получил 4 года условно по делу об экстремизме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор Павлу Иванову*, ранее трудившемуся в издательстве Popcorn Books. Ему назначено четыре года лишения свободы условно, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Фигуранта признали виновным сразу по двум эпизодам. Ему вменили участие в деятельности экстремистской организации, а также вовлечение в неё других лиц.

В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для Иванова* именно такой срок. Суд полностью согласился с позицией прокуратуры.

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Напомним, издательство Popcorn Books ранее неоднократно попадало в поле зрения правоохранительных органов. Против него возбуждались дела о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В мае 2025 года силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства. Действия проводились на основании постановления в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ**.

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* Включён Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму или терроризму лиц.

**Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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Юрий Лысенко
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