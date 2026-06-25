«Не/музей» на ВДНХ: Москва борется с наркотиками с помощью технологий

На ВДНХ при участии ГУ МВД России по Москве и правительства города открылась новая молодёжная антинаркотическая площадка «Не/музей». По данным властей, это принципиально новая форма профилактики пагубной привычки, подобных проектов ранее не было ни в столице, ни в других регионах страны.

На ВДНХ открылась антинаркотическая площадка «Не/музей». Фото © ГУ МВД по г. Москве

«Использование мультимедийных технологий — один из наиболее действенных способов профилактики наркомании. За время работы молодёжной антинаркотической площадки на ВДНХ мы убедились в актуальности и необходимости такого формата, отвечающего требованиям и запросам современной молодёжи, отражающего реалии сегодняшнего дня. Уже получили много положительных отзывов школьников, студентов и их педагогов, социальных и молодёжных объединений, которые посетили площадку», — сказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Андрей Орлов.

Площадка создана, чтобы наглядно и доступно показать молодым людям последствия употребления запрещённых веществ. Профилактика строится не на формальных лекциях, а на визуальных образах, интерактиве и эмоциональном воздействии. Посетители могут увидеть инсталляции, демонстрирующие, как наркотики разрушают здоровье, внешность и жизнь. На экранах показывают таймлапс-контент на основе реальных кадров, а «прогнозный планшет» позволяет смоделировать изменения внешности при употреблении наркотиков.

Директор Московского научно-практического центра наркологии Антон Масякин подчеркнул, что в основе площадки — комплексный подход, отражающий медицинские, социальные и юридические последствия. Руководитель спецпроектов департамента информационных технологий Кирилл Григорьев добавил, что интерактивные панели вовлекают подростка в личный диалог с экспозицией. «Не/музей» работает в тестовом режиме для организованных групп, его уже посетили более 10 тысяч школьников и студентов. Посещение бесплатное, по предварительной онлайн-регистрации, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров предупредил, что подростковый период во многом определяет будущую судьбу, и родителям крайне важно не допустить формирования зависимостей. По его словам, самое опасное время — пубертатный кризис, когда происходит естественный механизм сепарации и резко падает авторитет взрослых.