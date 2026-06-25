Песни и прогулки у моря: Губернатор Севастополя рассказал, как город отвечает на атаки киевского режима

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что информационные атаки и фейки со стороны ВСУ не достигают своей цели. По его словам, жители города в ответ на угрозы стали только более сплочёнными.

В эфире местного телеканала он отметил, что противник делает ставку именно на информационные удары. Задача киевского режима — показать западным спонсорам картину всеобщего недовольства и страданий, чтобы получить дополнительное финансирование.

Однако реальность оказалась обратной. Севастопольцы устраивают вечеринки во дворах, поют песни и гуляют у моря. Вместо паники горожане демонстрируют собранность и желание пережить непростой период.

Губернатор подчеркнул, что подобное поведение людей придаёт уверенности и помогает сохранять спокойствие. Город продолжает жить своей жизнью, не поддаваясь на провокации.

Накануне силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь, сбив в общей сложности 70 дронов. Пострадали два человека: один получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха. Зафиксированы точечные повреждения в нескольких многоэтажках — выбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе обломки попали в стену дома, что привело к возгоранию приёмника газового котла, огонь оперативно потушили.