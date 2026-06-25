ПВО за день уничтожила 28 дронов ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили, что в результате атаки ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения станции, которое находится за пределами основной площадки. Также пострадали автомобили сотрудников, жертв нет. Подразделение занимается техобслуживанием энергоблоков, модернизацией и продлением сроков работы станции — фактически удар пришёлся по ключевому инженерному центру.