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Регион
25 июня, 18:07

ПВО за день уничтожила 28 дронов ВСУ над регионами России

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили, что в результате атаки ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения станции, которое находится за пределами основной площадки. Также пострадали автомобили сотрудников, жертв нет. Подразделение занимается техобслуживанием энергоблоков, модернизацией и продлением сроков работы станции — фактически удар пришёлся по ключевому инженерному центру.

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Александра Мышляева
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