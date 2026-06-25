Молодой и харизматичный гость из Китая украл шоу на финале бального турнира в Приморье

В Приморском крае завершился финальный турнир сезона по спортивным бальным танцам «Звёзды Приморья». Особым украшением соревнований стало выступление приглашённых артистов из Китая. Кадры с мероприятия опубликовал телеграм-канал Svodka25.

Молодой тацнор из Китая зажигает на «Звёздах Приморья». Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Главной звездой вечера оказался один из зарубежных гостей. Харизматичный юный танцор с первых секунд захватил внимание зала и не стеснялся с ним взаимодействовать. Его живая энергетика и артистизм приковали внимание зрителей, публика тепло встретила выступление парня.

Участники турнира и гости отметили высокий уровень мастерства китайских спортсменов. Финал сезона стал ярким завершением танцевального года.

Ранее Life.ru рассказывал, как норвежские болельщики, прибывшие в Бостон на чемпионат мира, вновь устроили «гребные танцы» — на этот раз на эскалаторе Южного вокзала. Синхронно имитируя греблю вёслами, словно управляя драккаром викингов, они сняли видео, которое разлетелось по сети. Этот ритуал давно стал визитной карточкой скандинавских фанатов на крупных турнирах и фестивалях.