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Регион
25 июня, 18:13

Трое рабочих подорвались на взрывном устройстве в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Стародубском муниципальном округе Брянской области трое мирных жителей пострадали при детонации взрывного устройства. Об этом проинформировал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошёл в селе Нижнее. Работники местного предприятия обнаружили подозрительный предмет и подняли его с земли. В этот момент произошла детонация.

Все трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава региона призвал жителей к бдительности и строгому соблюдению мер предосторожности. Он напомнил, что нельзя приближаться к незнакомым и подозрительным объектам. Ковальчук добавил, что военнослужащие делают всё возможное для защиты территории, ведётся непрерывная работа по уничтожению воздушных целей.

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Ранее Life.ru рассказывал, как 22 июня в московской Коммунарке семилетний мальчик поднял с земли похожий на гранату предмет, который взорвался у него в руках. Ребёнок получил ожог сетчатки глаза.

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Юрий Лысенко
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