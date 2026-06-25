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Регион
25 июня, 18:28

США и страны Персидского залива отвергли введение пошлин в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

США и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступили против введения транзитных сборов в Ормузском проливе. Участники встречи министров в Манаме опубликовали совместное заявление по итогам переговоров.

«Безусловная и неограниченная свобода судоходства остаётся фундаментальной для региональной и глобальной безопасности. Министры отвергли введение любых сборов, налогов или попыток установить контроль над проливом»,указали в совместном заявлении секретариата ССАГПЗ и США.

Участники также поддержали инициативу Омана и Международной морской организации (ИМО). Партнёры помогают эвакуировать более 11 тысяч моряков, которые застряли в зоне пролива.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о результатах американо-иранских переговоров в Швейцарии. Он заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Американский лидер отметил благоприятную обстановку в регионе и возросшую активность судов. По его данным, в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.

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Лия Мурадьян
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