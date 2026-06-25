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25 июня, 18:30

Росавиация сняла все ограничения на ночные вылеты в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MC MEDIASTUDIO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MC MEDIASTUDIO

Росавиация отменила рекомендации, ограничивавшие полёты в Иран. Теперь вылеты российских авиакомпаний снова могут выполняться круглосуточно, сообщила пресс-служба агентства.

Ограничения действовали с 14 по 24 июня. В этот период рейсы в Исламскую Республику были запрещены с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

Теперь все временные рамки сняты, и эксплуатанты воздушного транспорта могут вернуться к привычному расписанию. Соответствующее уведомление уже доведено до перевозчиков.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в диалоге с Тегераном. По его словам, иранская сторона идёт на очень большие уступки в переговорах с Вашингтоном. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательные результаты ещё предстоит оценить.

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Юрий Лысенко
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