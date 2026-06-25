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25 июня, 18:43

В аэропорту Кишинёва удерживают дипломатических курьеров МИД РФ

Посольство РФ заявило протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Молдавские правоохранители незаконно задерживают в аэропорту Кишинёва дипломатических курьеров и требуют досмотра почты Посольства России. Об этом дипломатическое представительство сообщило в своём телеграм-канале, заявив решительный протест.

«В нарушение ст. 27 конвенции представители официальных структур Республики Молдова выдвинули противозаконное требование о досмотре дипломатической корреспонденции, а также «добровольной» сдачи мобильных устройств. Ссылки на международное право сотрудниками Пограничной полиции Республики Молдова были проигнорированы», — говорится в сообщении посольства.

Российская сторона квалифицирует действия молдавских властей как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая гарантирует неприкосновенность дипломатической почты. В Москве требуют от Кишинёва прекратить противоправные действия и дать официальные разъяснения.

В посольстве подчеркнули, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям. Инцидент произошёл на фоне продолжающегося ухудшения связей между странами. О реакции молдавской стороны пока не сообщается.

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Александра Мышляева
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