Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
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В Киеве прогремела серия взрывов. Жители города сообщили о нескольких громких взрывах, которые гремели подряд с разницей в пару минут. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Кроме этого в Киеве объявили воздушную тревогу. Как указал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе работают системы противовоздушной обороны. Население просят оставаться в укрытиях.
Сирены воздушной тревоги звучат и в ряде других областей Украины. Предупреждение действует на территории большей части страны.
Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях на левом берегу, которые «Укрэнерго» ввело по команде диспетчеров.
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