Развожаев: Банки Севастополя работают штатно, запас наличных есть

Все крупнейшие банки Севастополя работают в штатном режиме, а запас наличных в отделениях сформирован в достаточном объёме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, в условиях ограничений электроснабжения многие жители захотели снять наличные, однако инкассация проводится без сбоев. Для бесперебойной работы в трёх крупнейших офисах ключевых кредитных организаций установлены дизельные генераторы, другие системообразующие банки также работают стабильно, в ряде их отделений есть источники бесперебойного питания.

«Прошу учитывать это при планировании операций с наличными и по возможности не создавать избыточный спрос на снятие денежных средств. Банковская система города работает стабильно», — добавил Развожаев.

Он также отметил, что банкоматы функционируют в обычном режиме, а инкассаторский транспорт обеспечен топливом в необходимом объёме.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что электроснабжение города, нарушенное ночной атакой украинских беспилотников, полностью восстановлено. Ремонтные работы на повреждённой инфраструктуре завершились, после чего энергосистема была запущена, и свет вернулся в большинство жилых домов. Глава города призвал жителей не включать одновременно все мощные электроприборы, чтобы обеспечить плавную стабилизацию сети после восстановления.