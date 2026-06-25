Международная морская организация приостановила эвакуацию судов через Ормуз

Международная морская организация ООН временно приостановила операцию по эвакуации судов через Ормузский пролив. Такое решение было принято после обстрела грузового судна в Оманском заливе.

В организации сообщили, что эвакуация будет возобновлена только после того, как ситуация станет более понятной. Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес уточнил, что атакованный корабль проходил через Ормузский пролив самостоятельно и не участвовал в организованной программе эвакуации.

Ранее британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об обстреле коммерческого судна у побережья Омана после прохождения Ормузского пролива. По данным центра, неизвестный снаряд попал в правый борт судна, в результате чего было повреждено ходовое (капитанское) помещение — мостик. Капитан сообщил, что в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.