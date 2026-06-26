Рубио: Арабские страны требуют от Ирана компенсаций за удары

Государства арабского мира официально подняли вопрос о возмещении ущерба, понесённого в результате ударов Ирана. Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме, арабские партнёры намерены вынести эту тему на обсуждение с Тегераном при посредничестве Вашингтона.

По словам американского дипломата, союзники настаивают на выделении средств для восстановления инфраструктуры, пострадавшей в ходе атак. Речь идёт о финансировании реконструкции объектов, разрушенных иранскими ударами.

«Они хотят какое-то финансирование на реконструкцию. Они понесли ущерб. Они хотят, чтобы им компенсировали этот ущерб», – заявил Рубио.

При этом на вопрос о возможности использования замороженных иранских активов в качестве источника выплат глава Госдепартамента отвечать не стал. Он подчеркнул, что сейчас преждевременно рассуждать о механизмах компенсации – вопрос находится на самой ранней стадии рассмотрения, и никакой конкретной проработки деталей пока не проводилось.

Ранее Life.ru писал, что США предложили союзникам в Персидском заливе компенсировать ущерб за счёт замороженных иранских активов. Вашингтон планировал сделать эти средства доступными для партнёров по региону как для возмещения прошлых убытков, так и для покрытия возможных будущих потерь в ходе ближневосточного конфликта. Теперь сами арабские страны официально подняли этот вопрос на дипломатическом уровне.