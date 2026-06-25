WSJ: Иран предложил делить доходы от Ормузского пролива с соседями

Тегеран прорабатывает план совместного контроля над Ормузским проливом с другими странами и разделения доходов от платы за проход судов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По оценке иранских чиновников, сборы за обеспечение безопасности и охрану окружающей среды в проливе могут приносить участвующим странам до 40 миллиардов долларов в год.

Как отмечает издание, Тегеран хочет привлечь к соглашению соседние страны Персидского залива. Для этого иранские чиновники продвигают идею на Ближнем Востоке и даже в Китае, надеясь заручиться поддержкой в Пекине.

По словам иранских представителей, управление проливом «никогда уже не будет прежним». Эту позицию озвучил спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад Галибаф во время визита в Оман.

Однако инициатива уже столкнулась с жёсткой критикой Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио категорически отверг идею, заявив, что плата за проход по международным водным путям создаст опасный прецедент. Президент Дональд Трамп также предупредил, что если сообщения о сборах подтвердятся, переговоры с Тегераном будут прекращены «немедленно».

В рамках меморандума о взаимопонимании между США и Ираном Тегеран обязался разминировать пролив и обеспечить свободный проход судов в течение 60 дней. Однако по истечении этого срока Иран намерен добиваться права влиять на управление стратегической артерией, через которую проходит около 20% мировой нефти.

Ранее Life.ru писал, что США предложили союзникам в Персидском заливе компенсировать ущерб за счёт замороженных иранских активов. Вашингтон был готов поддержать восстановление стран региона, используя активы Тегерана для возмещения убытков.