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25 июня, 21:41

В Ингушетии подросток на грузовике насмерть сбил 8-летннего мальчика

Обложка © СУ СК по Ингушетии

Обложка © СУ СК по Ингушетии

Следственный комитет по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело против 16-летнего жителя Сунженского района. Подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Юноша сел за руль грузовика, не имея водительских прав, сообщили в региональном СКР.

Трагедия случилась днём 25 июня 2026 года на улице Сейнароева в городе Сунжа. Юноша ехал на грузовой машине и сбил 8-летнего мальчика. Ребёнок получил тяжёлые травмы и умер сразу же на месте.

Следователи уже осмотрели место аварии и общаются со свидетелями, выясняя все детали происшествия.

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Лия Мурадьян
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