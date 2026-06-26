В Ингушетии подросток на грузовике насмерть сбил 8-летннего мальчика

Следственный комитет по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело против 16-летнего жителя Сунженского района. Подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Юноша сел за руль грузовика, не имея водительских прав, сообщили в региональном СКР.

Трагедия случилась днём 25 июня 2026 года на улице Сейнароева в городе Сунжа. Юноша ехал на грузовой машине и сбил 8-летнего мальчика. Ребёнок получил тяжёлые травмы и умер сразу же на месте.

Следователи уже осмотрели место аварии и общаются со свидетелями, выясняя все детали происшествия.

Ранее на трассе Новороссийск — Керчь возле станицы Тамань столкнулись шесть автомобилей. Одна из машин загорелась после удара. Двух пострадавших с ожогами увезли в больницу.