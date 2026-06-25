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Регион
25 июня, 20:37

Не перевели в реанимацию: Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

Глава СК взял на контроль дело о гибели пациентки в больнице Крыма

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту смерти жительницы Крыма. Как сообщает информационный центр СК, обращение поступило в приёмную главы ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Согласно доводам заявителей, в феврале 2026 года жительницу полуострова госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц с жалобами на самочувствие. После проведённых обследований, несмотря на тяжёлое состояние пациентки, медики, как утверждается, не перевели её в реанимацию и не оказали экстренную помощь. На следующий день девушка скончалась. При этом к ответственности до сих пор никто не привлечён.

Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате СК России. Ожидается, что руководитель регионального следственного управления доложит о ходе расследования и принятых мерах в ближайшее время.

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в краснодарском ТЦ
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в краснодарском ТЦ

Ранее Life.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после массового отравления более 30 человек окрошкой и оливье в Курске, которую приобретали в местном магазине. Глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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Юния Ларсон
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